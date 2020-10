E se Sanremo Giovani fosse la “versione migliore” dei talent? Ecco che ne pensiamo dei brani in gara (Di venerdì 30 ottobre 2020) Che succede se il Festival di Sanremo prende il meglio dei talent senza perdere la sua statura, la sua (presunta o reale, sicuramente percepita) autorevolezza agli occhi del mondo discografico e degli spettatori? Quello che viene considerato il “carrozzone” per antonomasia può con un colpo di reni guardare al futuro in modo credibile? A quanto pare, sì. Lo affermiamo dopo una lunga sessione di ascolti (e visioni, sul sito di Sanremo) dei brani candidati alle finali di AmaSanremo (sagace gioco di parole tra il festival e il nome del conduttore), in pratica le semifinali di Sanremo Giovani 2021, e dopo la prima puntata delle selezioni in TV, su Rai 1 da giovedì 29 ottobre in seconda serata. Venti artisti, venti brani che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Che succede se il Festival diprende il meglio deisenza perdere la sua statura, la sua (presunta o reale, sicuramente percepita) autorevolezza agli occhi del mondo discografico e degli spettatori? Quello che viene considerato il “carrozzone” per antonomasia può con un colpo di reni guardare al futuro in modo credibile? A quanto pare, sì. Lo affermiamo dopo una lunga sessione di ascolti (e visioni, sul sito di) deicandidati alle finali di Ama(sagace gioco di parole tra il festival e il nome del conduttore), in pratica le semifinali di2021, e dopo la prima puntata delle selezioni in TV, su Rai 1 da giovedì 29 ottobre in seconda serata. Venti artisti, ventiche ...

