È possibile chiedere se il Governo è adeguato? (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non capisco la stizza di Zingaretti contro Renzi che ha ‘osato’ criticare l’ultimo DPCM. L’ha fatto anche Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, iscritto al Pd, ma non abbiamo sentito il suo segretario rimbrottarlo. In ultima istanza non si è risparmiato il capogruppo Pd Marcucci, sintomo che dentro il Pd le acque sono agitate.Il Re è nudo. A fine ottobre è universalmente riconosciuto che questo Governo, insieme al comitato tecnico scientifico, non ha fatto nulla nei mesi dopo le chiusure di marzo e aprile. After la prima ondata pandemica. Alcuna riorganizzazione dei trasporti e alcuna ristrutturazione della Sanità. Calma piatta. E ora, di fronte in sostanza a una seconda chiusura si è deciso di colpire a casaccio qua e là, senza senso, palestre, ristoranti, bar, cinema, teatri, che già ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Non capisco la stizza di Zingaretti contro Renzi che ha ‘osato’ criticare l’ultimo DPCM. L’ha fatto anche Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, iscritto al Pd, ma non abbiamo sentito il suo segretario rimbrottarlo. In ultima istanza non si è risparmiato il capogruppo Pd Marcucci, sintomo che dentro il Pd le acque sono agitate.Il Re è nudo. A fine ottobre è universalmente riconosciuto che questo, insieme al comitato tecnico scientifico, non ha fatto nulla nei mesi dopo le chiusure di marzo e aprile. After la prima ondata pandemica. Alcuna riorganizzazione dei trasporti e alcuna ristrutturazione della Sanità. Calma piatta. E ora, di fronte in sostanza a una seconda chiusura si è deciso di colpire a casaccio qua e là, senza senso, palestre, ristoranti, bar, cinema, teatri, che già ...

