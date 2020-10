Due poliziotti condannati per i fatti della Scuola Diaz sono stati promossi (Di venerdì 30 ottobre 2020) La condanna, la riabilitazione e la promozione. I loro nomi sono saliti agli onori delle cronache per quanto accaduto all’interno della Scuola Diaz la sera del 21 luglio del 2001. Si tratta di due poliziotti (con cariche e incarichi differenti) che hanno partecipato attivamente alla costruzione della narrazione che, poi, ha ‘giustificato’ l’assalto delle forze dell’ordine dopo gli scontri di piazza durante il G8 di Genova. Ora, dopo la condanna definitiva della Cassazione (arrivata nel luglio del 2012), i due poliziotti della Scuola Diaz sono stati promossi. LEGGI ANCHE > Il Leghista Alessandro Ciro Sciretti ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) La condanna, la riabilitazione e la promozione. I loro nomisaliti agli onori delle cronache per quanto accaduto all’internola sera del 21 luglio del 2001. Si tratta di due(con cariche e incarichi differenti) che hanno partecipato attivamente alla costruzionenarrazione che, poi, ha ‘giustificato’ l’assalto delle forze dell’ordine dopo gli scontri di piazza durante il G8 di Genova. Ora, dopo la condanna definitivaCassazione (arrivata nel luglio del 2012), i due. LEGGI ANCHE > Il Leghista Alessandro Ciro Sciretti ...

Ultime Notizie dalla rete : Due poliziotti Sospesi per tre mesi due poliziotti del Commissariato di Vittoria per concussione e falso ideologico RagusaOggi Scontro frontale nel centro abitato, coinvolte due auto: muore un giovane padre

Sul posto i soccorsi e la polizia locale che ricostruirà la dinamica dell'accaduto. Una delle due auto si è poi scontrata contro il muro della caserma là vicino. Tragedia nella nottata a Bari: due ...

Sequestrata dalla Polizia Locale di Mirandola una piccola quantità di sostanza stupefacente

Una piccola quantità di sostanza stupefacente sequestrata e due persone segnalate al Prefetto come assuntori. È quanto riscontrato dalla Polizia Locale UCMAN, presidio di Mirandola nell’ambito della ...

