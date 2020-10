Due anticipi e due rinvii nella 9a giornata

(Di venerdì 30 ottobre 2020) ROMA - Riparte con un doppio anticipo di sabato il Campionato di Serie A1 Femminile, giunto alla 9del girone di andata. Alle 17.30 la Reale Mutua Fenera Chieri ospiterà Il Bisonte Firenze in ...

infoitsport : Coppa Italia 2020/21, 3T: i risultati degli anticipi, vincono le due compagini di A - Nephilim_Tuo : @Paolo_Bargiggia @elisea1976 @Inter gioca allo stesso modo da anni: palla sulla prima punta che fa la sponda di pri… - cops27mb1 : Coppa Italia 2020/21, 3T: i risultati degli anticipi, vincono le due compagini di A - friuligol : PRIMA - Programma e terne. Due gare rinviate, due gli anticipi: - BabboleoNews : #Calcio, #serieA. Le due #genovesi pronte a scendere in campo per gli anticipi di domani: la #Sampdoria è attesa da… -

Ultime Notizie dalla rete : Due anticipi

Corriere dello Sport

Alle 17.30 la Reale Mutua Fenera Chieri ospiterà Il Bisonte Firenze in una sfida tra due squadre che hanno cominciato la stagione con il piede giusto: addirittura al quinto posto le torinesi di Giulio ...Domenica Conegliano-Cuneo e Brescia-Bergamo. Posticipate per Covid-19 Busto-Casalmaggiore e Trento-Novara ROMA- Due anticipi al sabato per la 9a giornata di Serie A1 Femminile. Alle 17.30 la Reale ...