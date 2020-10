Dritto e rovescio, Pedullà litiga con Cruciani e Belpietro. E accusa: “Sono stato bullizzato” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Seconda lite in meno di una settimana. Dopo Non è l’Arena, Gaetano Pedullà bissa la performance a Dritto e rovescio dove si ritrova faccia a faccia con Maurizio Belpietro. Una scena molto simile a quella andata in scena con Massimo Giletti domenica scorsa, stavolta però la polemica è tutta incentrata sulle mosse del governo Conte nell’ambito dell’emergenza covid. I fatti. Nel primo blocco del programma di Rete 4 si parla dell’ipotesi di un nuovo lockdown per contenere l’incremento dei contagi. Giuseppe Cruciani ricorda come il premier avesse a più riprese negato lo scenario di una seconda clausura generalizzato, ma a sorpresa si trova di fronte alla secca obiezione del direttore de La Notizia. “Il presidente del Consiglio non ha mai detto che non ci ... Leggi su tvblog (Di venerdì 30 ottobre 2020) Seconda lite in meno di una settimana. Dopo Non è l’Arena, Gaetano Pedullà bissa la performance adove si ritrova faccia a faccia con Maurizio. Una scena molto simile a quella andata in scena con Massimo Giletti domenica scorsa, stavolta però la polemica è tutta incentrata sulle mosse del governo Conte nell’ambito dell’emergenza covid. I fatti. Nel primo blocco del programma di Rete 4 si parla dell’ipotesi di un nuovo lockdown per contenere l’incremento dei contagi. Giuseppericorda come il premier avesse a più riprese negato lo scenario di una seconda clausura generalizzato, ma a sorpresa si trova di fronte alla secca obiezione del direttore de La Notizia. “Il presidente del Consiglio non ha mai detto che non ci ...

