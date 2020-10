Dpcm, Fedez e il misterioso progetto per aiutare i lavoratori dello spettacolo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Fedez torna su Instagram e spiega il suo progetto per aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo Fedez aveva preso le distanze da Instagram tempo fa per dedicarsi ad un progetto importante dopo l’ultimo Dpcm che ha previsto la chiusura di cinema e teatri. Per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo, il marito di Chiara Ferragni si è dedicato anima e corpo ad un progetto insieme ad altri artisti per dare il proprio contributo. L’annuncio ufficiale arriverà soltanto la prossima settimana, ma Fedez è riapparso su Instagram per dare qualche spiegazione in più ai suoi follower. “Ci sono tantissimi ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 ottobre 2020)torna su Instagram e spiega il suoperdel mondoaveva preso le distanze da Instagram tempo fa per dedicarsi ad unimportante dopo l’ultimoche ha previsto la chiusura di cinema e teatri. Per sostenere idel mondo, il marito di Chiara Ferragni si è dedicato anima e corpo ad uninsieme ad altri artisti per dare il proprio contributo. L’annuncio ufficiale arriverà soltanto la prossima settimana, maè riapparso su Instagram per dare qualche spiegazione in più ai suoi follower. “Ci sono tantissimi ...

