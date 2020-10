Dpcm: a Bologna corteo di ultras, slogan contro il Governo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Bologna, 30 OTT - È partita da pochi minuti a Bologna una manifestazione di protesta contro le misure dell'ultimo Dpcm. Un corteo di circa 300 persone, tra cui ultras del Bologna e altri giunti in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 30 ottobre 2020), 30 OTT - È partita da pochi minuti auna manifestazione di protestale misure dell'ultimo. Undi circa 300 persone, tra cuidele altri giunti in ...

A Bologna corteo di ultras, slogan contro l'ultimo Dpcm. Circa 300 persone, accesi fumogeni rossi - A Bologna cori contro #Conte dalla manifestazione contro le chiusure del dpcm. - #Firenze In corso manifestazione "non autorizzata": scontri e cariche della polizia. Anche a #Bologna proteste... #COVID19

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Bologna Dpcm: a Bologna un migliaio per spettacolo, anche Bergonzoni ANSA Nuova Europa Firenze, scontri e cariche nel centro storico: "Libertà", un messaggio a Conte sul lockdown

Nella serata di venerdì 30 ottobre a Firenze ci sono stati scontri tra la polizia e circa duecento persone che si sono radunate nel centro storico per protestare contro gli ultimi Dpcm firmati da ...

Conte 'beffato': compleanno in Autogrill

Nell'autogrill, che sono esenti da qualsiasi tipo di limitazione, sulla A14 Bologna-Taranto, infatti, 15 persone avrebbero organizzato una festa di compleanno aggirando così il Dpcm anti-Covid di ...

