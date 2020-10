Doppio Sconto IVA Unieuro per Halloween 2020 | le offerte fino al 2 novembre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Conormai alle porte, fioccano di conseguenza le promozioni da parte delle principali catene di elettronica di consumo. Tra queste, non manca l’interessanteIVA eIVA, lanciato dall’azienda nella giornata di oggi in aggiunta ai già golosiDays ancora attivi e disponibili. Come per l’offerta “cugina”, anche questa andrà a concludersi il prossimo lunedì, dunque il 2, naturalmente con condizioni peculiari. Per approfittare diIVAdovrete acquistare uno dei prodotti inclusi nella promozione – e che potete consultare nella loro ...