Donnarumma, Hauge e Gabbia negativi al tampone Coronavirus (Di sabato 31 ottobre 2020) . Ne ha dato notizia il Milan in un comunicato ufficiale. segue servizio completo Ronaldo guarito Cairo positivo Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 ottobre 2020) . Ne ha dato notizia il Milan in un comunicato ufficiale. segue servizio completo Ronaldo guarito Cairo positivo

acmilan : Official Statement: Donnarumma, Gabbia and Hauge ? - DiMarzio : Donnarumma, Gabbia e Hauge negativi al tampone: il comunicato del #Milan - Sport_Mediaset : +++ #Milan - #Donnarumma, #Hauge e #Gabbia tornano negativi al #Covid +++ #SportMediaset #breakingnews - Barbara42621319 : RT @PBPcalcio: ??Gigio #Donnarumma e #Hauge negativi al tampone ?? #Ufficiale - i_am_kaura : RT @acmilan: Official Statement: Donnarumma, Gabbia and Hauge ? -