Donnarumma e Hauge negativi al tampone. Domani saranno a Milanello (Di sabato 31 ottobre 2020) Come comunicato dal club rossonero sul proprio sito ufficiale, Gigio Donnarumma e Jens Petter Hauge sono tornati negativi al Covid dopo la positività riscontrata in settimana. Dopo Matteo Gabbia, dunque, anche il portiere e il fantasista norvegese potranno tornare da Domani ad allenarsi col resto della squadra a Milanello agli ordini di Stefano Pioli in vista della gara con l’Udinese di domenica alle 12.30. Official Statement: Donnarumma, Gabbia and Hauge https://t.co/3ezRlPSmkk Comunicato Ufficiale: Donnarumma, Gabbia e Hauge https://t.co/A3ZqsoZrOd#SempreMilan pic.twitter.com/2yb2TwGaEf — AC Milan (@acmilan) October 30, 2020 Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 ottobre 2020) Come comunicato dal club rossonero sul proprio sito ufficiale, Gigioe Jens Pettersono tornatial Covid dopo la positività riscontrata in settimana. Dopo Matteo Gabbia, dunque, anche il portiere e il fantasista norvegese potranno tornare daad allenarsi col resto della squadra aagli ordini di Stefano Pioli in vista della gara con l’Udinese di domenica alle 12.30. Official Statement:, Gabbia andhttps://t.co/3ezRlPSmkk Comunicato Ufficiale:, Gabbia ehttps://t.co/A3ZqsoZrOd#SempreMilan pic.twitter.com/2yb2TwGaEf — AC Milan (@acmilan) October 30, 2020 Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

acmilan : Official Statement: Donnarumma, Gabbia and Hauge ? - DiMarzio : Donnarumma, Gabbia e Hauge negativi al tampone: il comunicato del #Milan - PietroMazzara : #Donnarumma e #Hauge negativi al doppio tampone. Domani tornano in gruppo. Negativo anche #Gabbia che domani farà s… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Milan, buone notizie: #Donnarumma, #Gabbia e #Hauge guariti dal #Coronavirus ?? - CarlitosRodrig9 : RT @acmilan: Official Statement: Donnarumma, Gabbia and Hauge ? -