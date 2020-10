Donald Trump sotto accusa: “Porta con sé la sosia di Melania Trump” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Qualche settimana fa ha fatto il giro del mondo la notizia riguardante la positività al Covid di Melania e Donald Trump. Ebbene, di recente a destare interesse sono alcune foto ritraenti la coppia, con alcuni utenti di Twitter che tornano a parlare della sosia di Melania Trump. Ecco cosa è successo. Che fine ha fatto … L'articolo Donald Trump sotto accusa: “Porta con sé la sosia di Melania Trump” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Qualche settimana fa ha fatto il giro del mondo la notizia riguardante la positività al Covid di. Ebbene, di recente a destare interesse sono alcune foto ritraenti la coppia, con alcuni utenti di Twitter che tornano a parlare delladi. Ecco cosa è successo. Che fine ha fatto … L'articolo: “Porta con sé ladi” proviene da www.meteoweek.com.

MollyJongFast : Hahahahhahahahahahhahahahahahahhahahahahahahahahhahajahahahhahahahahahjajajahahahhahahahahahhahahahahhahahahahhahha… - La7tv : #atlantide @alanfriedmanit spiega come è composto l'elettorato di Donald #Trump: 'Una parte persone povere e poco i… - ilpost : Donald Trump ha un conto corrente in Cina che non aveva dichiarato, scrive il New York Times - jopratix : Lettera aperta al presidente degli Stati Uniti d’America Donald J. Trump. - Leggete e inorridite per la verità svel… - PCprofessionale : Compromessa la sicurezza del sito legato alla campagna presidenziale di Donald Trup ???????? ?? -