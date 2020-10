DOC Nelle Tue Mani ascolti tv 29 ottobre 2020, raggiunti 7 milioni e mezzo di telespettatori in un solo episodio (Di venerdì 30 ottobre 2020) DOC Nelle Tue Mani ascolti TV 29 ottobre 2020, altro record per Luca Argentero Anche con un solo episodio, Luca Argentero compie l’ennesimo record. DOC Nelle Tue Mani stravince la serata degli ascolti tv del 29 ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 30 ottobre 2020) DOCTueTV 29, altro record per Luca Argentero Anche con un, Luca Argentero compie l’ennesimo record. DOCTuestravince la serata deglitv del 29 ...

pazzoperrep : Feticismi Grafici DOC. La novità della rubrica 'Storie italiane' in alto a sinistra nelle pagine che raccolgono l… - RitaOrsini97 : RT @AlbertoFuschi: #DocNelleTueMani registra 7 milioni di telespettatori e il 28,3% in un solo episodio ?? Altro record per Luca Argentero #… - IOdonna : “DOC – Nelle tue mani”: il dottor Fanti torna su Rai1 e conquista i social con l’hashtag #NonOggi - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 30/10/2020 — Ascolti italiani di giovedì 29 ottobre 2020: 7,5 milioni (28,3%) per la serie ospeda… - infoitcultura : Ascolti tv 29 ottobre 2020, Doc nelle tue mani spopola: oltre 7,5 milioni. Cresce X-Factor. Milionario ko -