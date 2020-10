(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tra le 53 categorie di attività economiche che otterranno i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto) rientrano le associazioni e società sportive dilettantistiche, i lavoratorigli. Come spiegato dall’avvocato Federico Venturi Ferriolo dello Studio Legale LCA, una delle novità che spiccano nell’ultimo DL è … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

fattoquotidiano : ARRIVANO I SOLDI Approvato il decreto ristori: per ristoranti e palestre si va verso rimborsi pari al 200% di quell… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Dl Ristori, soldi anche a procuratori e agenti sportivi: Tra le 53 categorie di attività econo… - CalcioFinanza : Dl Ristori, soldi anche a procuratori e agenti sportivi - matteom50760837 : @luigidimaio Nel”dl ristori”avete dimenticato le pizzerie al taglio,le rosticcerie, categorie ke devono seguire tut… - matteom50760837 : @GiuseppeConteIT @EU_Commission Nel”dl ristori”avete dimenticato le pizzerie al taglio,le rosticcerie, categorie ke… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristori soldi

ilGiornale.it

Decreto Ristori ultime notizie30 ottobre 2020 ... Per chi aveva già fatto domanda in precedenza invece, ha spiegato, sarà facile ricevere questi soldi, perché "verranno erogati automaticamente". Le ...Le conseguenze economiche disastrose , chiarisce, "sono già in atto. Si può intervenire aumentando le disponibilità del decreto Ristori, magari prendendo i soldi del Mes". La prima ondata è stata ...