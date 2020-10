Dl Ristori | dai professionisti alla ristorazione | chi sono gli esclusi

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il decretoa sostegno delle attività colpite dalle misure del nuovo Dpcm ha lasciato fuori intere categorie di lavoratori. I presidenti di Commercialisti e Consulenti del lavoro hanno inviato un lettera al premier Conte per chiedere di essere inclusi nel nuovo dl. Commercialisti, agenti di commercio, consulenti del lavoro, che lamentano cali fortissimi di fatturato e che nonstati presi in considerazione, così come colf e badanti che rischiano di essere licenziati dalle famiglie che in questo momento hanno paura di farli lavorare. Fuori anche lacollettiva, colpita dal ricorso allo smart working, le lavanderie industriali e gli autobus turistici. Dl, le categorie escluse In alcuni casi si tratta di categorie affini a quelle “ristorate”, il cui codice Ateco ...