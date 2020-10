Djokovic-Sonego in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp 500 Vienna 2020 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lorenzo Sonego ha strappato il pass per i quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna 2020, superando in due set Hubert Hurkacz: l’ostacolo tra l’azzurro e le semifinali porta il nome di Novak Djokovic, numero uno del mondo e fautore dell’eliminazione di Borna Coric. L’incontro si svolgerà oggi, venerdì 30 ottobre, non prima delle ore 17.30, con diretta televisiva offerta da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e live streaming sul sito ufficiale dell’emittente e sulla pagina Facebook dedicata. In alternativa, Sportface.it proporrà una diretta testuale dell’evento, con annessi aggiornamenti e approfondimenti post-match. SEGUI IL LIVE IN ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lorenzoha strappato il pass per i quarti di finale dell’Atp 500 di, superando in due set Hubert Hurkacz: l’ostacolo tra l’azzurro e le semifinali porta il nome di Novak, numero uno del mondo e fautore dell’eliminazione di Borna Coric. L’incontro si svolgerà, venerdì 30 ottobre, non prima delle ore 17.30, contelevisiva offerta da SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) e livesul sito ufficiale dell’emittente e sulla pagina Facebook dedicata. In alternativa, Sportface.it proporrà unatestuale dell’evento, con annessi aggiornamenti e approfondimenti post-match. SEGUI IL LIVE IN ...

