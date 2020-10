DIRETTA Vuelta a España 2020 LIVE: Roglic e Carapaz a pari tempo, sloveno in maglia roja (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA DECIMA TAPPA LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA DECIMA TAPPA 17.17 Termina qui la DIRETTA della tappa odierna della Vuelta a España e buon proseguimento di serata. 17.14 Roglic è maglia rossa!!! C’è stato un buco e Carapaz è arrivato con 3” di ritardo. I due sono praticamente appaiati ma visto il miglior posizionamento dello sloveno nella classifica a punti conquista anche la maglia di leader. 1 2 ▲1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 20 40:25:15 2 1 ▼1 Carapaz Richard INEOS Grenadiers ,, 3 3 – MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:25 4 4 – CARTHY Hugh EF Pro Cycling 0:51 5 5 – MAS Enric ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA DECIMA TAPPA LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA DECIMA TAPPA 17.17 Termina qui ladella tappa odierna dellaa España e buon proseguimento di serata. 17.14rossa!!! C’è stato un buco eè arrivato con 3” di ritardo. I due sono praticamente appaiati ma visto il miglior posizionamento dellonella classifica a punti conquista anche ladi leader. 1 2 ▲1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 20 40:25:15 2 1 ▼1Richard INEOS Grenadiers ,, 3 3 – MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 0:25 4 4 – CARTHY Hugh EF Pro Cycling 0:51 5 5 – MAS Enric ...

