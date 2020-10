Diletta Leotta festeggia il compleanno della mamma e non mancano le critiche (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Non c’èsu Instagram che sia indenne dae anche ildinon è passato inosservato (). Per più di un motivo i follower hanno non solo fatto gli auguri alla splendida Ofelia Castorina ma hanno anche sottolineato che quella festa non si poteva fare. Perché non si poteva fare? Facile notare che si trattava di una cena e che la famiglia non era in casa ma al ristorante. I ristoranti chiudono alle 18. La polemica è inevitabile. In più c’è chi vorrebbe vederepiù attenta ai genitori e senza baci e abbracci per evitare pericoli di un eventuale contagio. Ormai sui social non sfugge più ...