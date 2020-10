Diletta Leotta dalla tv al grande schermo: pronta per il debutto nel mondo del cinema? (Di venerdì 30 ottobre 2020) La conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, sta vivendo un particolare periodo di ascesa per la sua carriera, tant’è che a breve potrebbe anche diventare protagonista nel mondo del cinema. Stando a quanto riportato da ‘Leggo’, infatti, la siciliana sarebbe stata scelta dal regista e attore Alessandro Siani come punta di diamante del suo prossimo film, come farebbero ipotizzare anche gli scatti che ritraggono la Leotta all’ingresso nello Studio T di Borgo Pio. La produzione dovrebbe uscire nelle sale a Natale 2021 e Diletta avrebbe fatto quindi un provino, con le riprese che potrebbero iniziare già tra qualche settimana. Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) La conduttrice di Dazn,, sta vivendo un particolare periodo di ascesa per la sua carriera, tant’è che a breve potrebbe anche diventare protagonista neldel. Stando a quanto riportato da ‘Leggo’, infatti, la siciliana sarebbe stata scelta dal regista e attore Alessandro Siani come punta di diamante del suo prossimo film, come farebbero ipotizzare anche gli scatti che ritraggono laall’ingresso nello Studio T di Borgo Pio. La produzione dovrebbe uscire nelle sale a Natale 2021 eavrebbe fatto quindi un provino, con le riprese che potrebbero iniziare già tra qualche settimana.

