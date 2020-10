Dieta con cavolini di Bruxelles, ricchi di antiossidanti per la salute del cuore (Di venerdì 30 ottobre 2020) In una Dieta equilibrata, gli alimenti vegetali hanno un ruolo molto importante: fibre, antiossidanti, vitamine e sali minerali sono contenuti in grande quantità nella maggior parte delle verdure crucifere, tra cui spiccano proprio i cavolini (o cavoletti) di Bruxelles. Le loro virtù terapeutiche sono ormai note e ampiamente dimostrate a livello scientifico. Il basso apporto calorico di queste verdure le rendono perfette per chi segue una Dieta dimagrante. Una porzione di 100 grammi contiene circa 40 calorie, ma contribuisce ad apportare al nostro organismo tantissime sostanze nutritive fondamentali per la salute. Le fibre, ad esempio, sono un ottimo alleato dell’intestino: stimolano il senso di sazietà, combattono la stitichezza e favoriscono lo sviluppo ... Leggi su dilei (Di venerdì 30 ottobre 2020) In unaequilibrata, gli alimenti vegetali hanno un ruolo molto importante: fibre,, vitamine e sali minerali sono contenuti in grande quantità nella maggior parte delle verdure crucifere, tra cui spiccano proprio i(o cavoletti) di. Le loro virtù terapeutiche sono ormai note e ampiamente dimostrate a livello scientifico. Il basso apporto calorico di queste verdure le rendono perfette per chi segue unadimagrante. Una porzione di 100 grammi contiene circa 40 calorie, ma contribuisce ad apportare al nostro organismo tantissime sostanze nutritive fondamentali per la. Le fibre, ad esempio, sono un ottimo alleato dell’intestino: stimolano il senso di sazietà, combattono la stitichezza e favoriscono lo sviluppo ...

