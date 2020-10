Diego Maradona, lettera al Corriere: “Cosa vorrei? Scudetto al Napoli e fine pandemia” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “vorrei che un altro Scudetto lo vincesse presto pure il Napoli. Lo seguo. Mi piace. Caro Gattuso, vai avanti così: con la tua grinta e la tua capacità di fare calcio”. Sono queste le parole di Diego Armando Maradona che, in occasione del suo sessantesimo compleanno, ha voluto scrivere una lunga lettera al Corriere dello Sport. “Cosa vorrei? -ha continuato -. Niente per me. vorrei che questa pandemia assassina se ne andasse via, questo sì. vorrei che lasciasse in pace tutti e soprattutto quei Paesi e quei popoli e quei bambini tanto poveri da non potersi neppure difendere”. Di seguito la lettera completa del Pibe de Oro: “Gracias, amigos. Grazie a ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) “che un altrolo vincesse presto pure il. Lo seguo. Mi piace. Caro Gattuso, vai avanti così: con la tua grinta e la tua capacità di fare calcio”. Sono queste le parole diArmandoche, in occasione del suo sessantesimo compleanno, ha voluto scrivere una lungaaldello Sport. “Cosa? -ha continuato -. Niente per me.che questa pandemia assassina se ne andasse via, questo sì.che lasciasse in pace tutti e soprattutto quei Paesi e quei popoli e quei bambini tanto poveri da non potersi neppure difendere”. Di seguito lacompleta del Pibe de Oro: “Gracias, amigos. Grazie a ...

sscnapoli : ?? | Gli auguri di Mister #Gattuso a Diego Armando #Maradona #DIE60 ?? #ForzaNapoliSempre - realvarriale : Qualche anno fa gli STADIO di Gaetano Curreri cantavano Chiedi chi erano i Beatles. Ecco, a un ragazzo nato in ques… - Vivo_Azzurro : Buon 6?0?° compleanno Diego Armando #Maradona Membro della Hall of Fame del Calcio Italiano ?? L'articolo ??… - IlBacchettone : RT @giannimontieri: Oggi Maradona compie 60 anni, una storia in tre scene mia e di Diego su @lUltimoUomo (che ringrazio). @00doppiozero @n… - kevin_mattucci : RT @SalvioEspo: Tanti auguri a Diego Armando #Maradona , il più grande calciatore di tutti i tempi !!! #D10S #Maradona60 -