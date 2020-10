Diego jr racconta Maradona: «Era troppo buono e gli è successo quello che è successo» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diego Armando Maradona jr parla per i 60 anni del Dies Oggi Diego Armando Maradona compie 60 anni e, in una intervista a Marca, il figlio Diego jr ha rilasciato un’intervista dove ha parlato del padre. troppo buono – «Ha un grande cuore. È molto buono con tutti. Il mio vecchio è una persona a cui è successo quello che è successo nella sua vita perché era troppo buono con le persone. È molto familiare, tranquillo, preferisce stare a casa, guardare molta televisione. E io, da fuori, credevo che non fosse così. Tutti i problemi che il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020)Armandojr parla per i 60 anni del Dies OggiArmandocompie 60 anni e, in una intervista a Marca, il figliojr ha rilasciato un’intervista dove ha parlato del padre.– «Ha un grande cuore. È moltocon tutti. Il mio vecchio è una persona a cui èche ènella sua vita perché eracon le persone. È molto familiare, tranquillo, preferisce stare a casa, guardare molta televisione. E io, da fuori, credevo che non fosse così. Tutti i problemi che il ...

Ultime Notizie dalla rete : Diego racconta Auguri Diego: Porrà racconta Maradona, il più umano degli Dei Sky Sport Oggi il campione argentino compie 60 anni. Abbiamo raccolto le testimonianze di chi ha giocato assieme a lui, da Bruscolotti a Zola

Oggi è in edicola il libro su Diego, gratis con una copia di "Repubblica"

il "primo tempo" di "Maradona al sessantesimo", il volume numero uno con diciotto firme che raccontano l'epopea sportiva, sociale e umana di Diego nel contesto del Napoli e di Napoli, una città ...

