Diaria sospesa per Covid, gli eurodeputati protestano (Di venerdì 30 ottobre 2020) C’è chi la mette sul “danno arrecato all’unica istituzione eletta” dell’Ue. Ma c’è anche chi non va per il sottile, al bando l’eleganza istituzionale, più esplicitamente si fa notare di “aver preso casa a Bruxelles”, non si può “perdere la Diaria”. Fior di mail di contestazione, visionate da Huffpost, stanno arrivando alla presidenza del Parlamento europeo. Sono firmate da diversi eurodeputati che contestano la decisione del presidente David Sassoli di chiudere l’ufficio registri dell’Eurocamera. La motivazione della chiusura è logica: il Belgio continua a essere il paese più colpito dalla nuova ondata di pandemia in Europa. La motivazione delle lettere sta nei portafogli.Già da marzo le plenarie si tengono da remoto, limitando ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) C’è chi la mette sul “danno arrecato all’unica istituzione eletta” dell’Ue. Ma c’è anche chi non va per il sottile, al bando l’eleganza istituzionale, più esplicitamente si fa notare di “aver preso casa a Bruxelles”, non si può “perdere la”. Fior di mail di contestazione, visionate da Huffpost, stanno arrivando alla presidenza del Parlamento europeo. Sono firmate da diversiche contestano la decisione del presidente David Sassoli di chiudere l’ufficio registri dell’Eurocamera. La motivazione della chiusura è logica: il Belgio continua a essere il paese più colpito dalla nuova ondata di pandemia in Europa. La motivazione delle lettere sta nei portafogli.Già da marzo le plenarie si tengono da remoto, limitando ...

MicheleSolari70 : RT @HuffPostItalia: Diaria sospesa per Covid, gli eurodeputati protestano - MariaGiuliaDelf : RT @HuffPostItalia: Diaria sospesa per Covid, gli eurodeputati protestano - Barbara68545184 : RT @HuffPostItalia: Diaria sospesa per Covid, gli eurodeputati protestano - GHERARDIMAURO1 : RT @HuffPostItalia: Diaria sospesa per Covid, gli eurodeputati protestano - Verdoux11 : RT @HuffPostItalia: Diaria sospesa per Covid, gli eurodeputati protestano -

Ultime Notizie dalla rete : Diaria sospesa Diaria sospesa per Covid, gli eurodeputati protestano L'HuffPost Diaria sospesa per Covid, gli eurodeputati protestano

Ma c’è anche chi non va per il sottile, al bando l’eleganza istituzionale, più esplicitamente si fa notare di “aver preso casa a Bruxelles”, non si può “perdere la diaria”. Fior di mail di ...

Ma c’è anche chi non va per il sottile, al bando l’eleganza istituzionale, più esplicitamente si fa notare di “aver preso casa a Bruxelles”, non si può “perdere la diaria”. Fior di mail di ...