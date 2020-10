Di Lorenzo, Irbm,: 'Le tappe del nuovo vaccino' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le parole del presidente di Irbm di Pomezia, il centro di ricerca che lavora al vaccino prodotto dalla multinazionale Astrazeneca, oggi a Ominbus Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Le parole del presidente didi Pomezia, il centro di ricerca che lavora alprodotto dalla multinazionale Astrazeneca, oggi a Ominbus

Masssimilianoo : L'annuncio di Di Lorenzo: 'Entro giugno avremo il vaccino per tutti' - Unomattina : 'Non mi sento di commentare la notizia del Finacial times per la quale il vaccino di Oxford genera una forte rispos… - Unomattina : #Covid e #vaccino: 'la sperimentazione si avvia alla fine, siamo cautamente ottimisti' le parole di Piero Di Lorenz… - caterin40283689 : RT @Anto_7744: Una domanda nasce spontanea, ma se il 'nostro' Dino ha preso 5.000€ da tale Carmela Vitter (moglie di Piero Di Lorenzo pres.… - sitornaasperare : RT @Zaira_Bartucca: Piero Di Lorenzo (Irbm Pomezia) ha detto ad Omnibus di La7 che il #vaccino di #AstraZeneca viene prodotto 'da mesi'. La… -