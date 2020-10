Devastante terremoto nel Mar Egeo tra Grecia e Turchia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una forte scossa di terremoto, magnitudo 6,6, è stata registrata a largo dell’isola greca di Samo, nel Mar Egeo, con epicentro a 17 km da Izmir, in Turchia. Il giornale greco “Kathimerini” riferisce che la scossa di terremoto è stata avvertita anche nella capitale Atene, a circa 300 chilometri di distanza dall’epicentro, ma anche ad Istanbul. Il primo ministro greco ha posticipato l’annuncio televisivo sulle nuove misure restrittive contro il Covid dopo il terremoto, per fare il punto della situazione. Diversi edifici sono crollati a Smirne, sulla costa egea della Turchia. Lo riferisce la Cnn turca, mostrando le immagini delle macerie. “Almeno venti palazzi sono crollati” ha riferito il sindaco della città Tunc Soyer alle ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 ottobre 2020) Una forte scossa di, magnitudo 6,6, è stata registrata a largo dell’isola greca di Samo, nel Mar, con epicentro a 17 km da Izmir, in. Il giornale greco “Kathimerini” riferisce che la scossa diè stata avvertita anche nella capitale Atene, a circa 300 chilometri di distanza dall’epicentro, ma anche ad Istanbul. Il primo ministro greco ha posticipato l’annuncio televisivo sulle nuove misure restrittive contro il Covid dopo il, per fare il punto della situazione. Diversi edifici sono crollati a Smirne, sulla costa egea della. Lo riferisce la Cnn turca, mostrando le immagini delle macerie. “Almeno venti palazzi sono crollati” ha riferito il sindaco della città Tunc Soyer alle ...

roquentin : Per tragica ironia del caso, il 30 ottobre 2020, quattro anni esatti dopo Norcia un altro terremoto devastante, sta… - fatmbere : @6dimattina_ Un terremoto devastante di magnitudo 7.0 che ha innescato anche un tsunami.. - RenatoSouvarine : RT @RosannaMarani: Terremoto devastante tra Grecia e Turchia: TSUNAMI in atto, coste sommerse - yppi2011 : RT @RosannaMarani: Terremoto devastante tra Grecia e Turchia: TSUNAMI in atto, coste sommerse - RosannaMarani : Terremoto devastante tra Grecia e Turchia: TSUNAMI in atto, coste sommerse -