Devastante terremoto in Turchia, crollano edifici: si scava sotto le macerie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Turchia. Non bastava il virus a destare preoccupazione. Nella giornata di oggi un terremoto di magnitudo 7.0 è stato registrato al largo dell’isola greca di Samos, nel Mar Egeo. A renderlo noto è l’Usgs, l’Istituto geofisico. terremoto in Turchia L’epicentro è stato localizzato a 14 chilometri dalla città costiera di Karlovasi, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 30 ottobre 2020). Non bastava il virus a destare preoccupazione. Nella giornata di oggi undi magnitudo 7.0 è stato registrato al largo dell’isola greca di Samos, nel Mar Egeo. A renderlo noto è l’Usgs, l’Istituto geofisico.inL’epicentro è stato localizzato a 14 chilometri dalla città costiera di Karlovasi, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

roquentin : Per tragica ironia del caso, il 30 ottobre 2020, quattro anni esatti dopo Norcia un altro terremoto devastante, sta… - fatmbere : @6dimattina_ Un terremoto devastante di magnitudo 7.0 che ha innescato anche un tsunami.. - RenatoSouvarine : RT @RosannaMarani: Terremoto devastante tra Grecia e Turchia: TSUNAMI in atto, coste sommerse - yppi2011 : RT @RosannaMarani: Terremoto devastante tra Grecia e Turchia: TSUNAMI in atto, coste sommerse - RosannaMarani : Terremoto devastante tra Grecia e Turchia: TSUNAMI in atto, coste sommerse -