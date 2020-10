Devastante terremoto in Grecia di magnetudo 7.0, allerta tsunami. [VIDEO] (Di venerdì 30 ottobre 2020) terremoto di magnitudo 7.0 nel mare Egeo: la preoccupazione più grande, che coinvolge anche l’Italia, è quella che la scossa possa innescare uno tsunami. #VIDEO ALLA FINE DELL' ARTICOLO Stanno arrivando in questi minuti da Smirne, metropoli turca del Mediterraneo che conta 4 milioni e mezzo di abitanti, drammatiche immagini a causa della violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.0 Richter che alle 12:51 ha colpito il mare Egeo provocando un disastro tra Grecia e Turchia. Nella città ci sono diversi morti e centinaia di feriti sotto le macerie dei palazzi crollati. La preoccupazione più grande, che coinvolge anche l’Italia, è quella che la scossa possa innescare ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 30 ottobre 2020)di magnitudo 7.0 nel mare Egeo: la preoccupazione più grande, che coinvolge anche l’Italia, è quella che la scossa possa innescare uno. #ALLA FINE DELL' ARTICOLO Stanno arrivando in questi minuti da Smirne, metropoli turca del Mediterraneo che conta 4 milioni e mezzo di abitanti, drammatiche immagini a causa della violenta scossa didi magnitudo 7.0 Richter che alle 12:51 ha colpito il mare Egeo provocando un disastro trae Turchia. Nella città ci sono diversi morti e centinaia di feriti sotto le macerie dei palazzi crollati. La preoccupazione più grande, che coinvolge anche l’Italia, è quella che la scossa possa innescare ...

