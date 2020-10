'Degrado in piazza Baracca': i residenti lanciano una petizione (Di venerdì 30 ottobre 2020) La petizione, indirizzata al Prefetto, è stata lanciata da un gruppo di residenti per evidenziare la situazione del luogo e chiedere soluzioni urgenti Leggi su ravennatoday (Di venerdì 30 ottobre 2020) La, indirizzata al Prefetto, è stata lanciata da un gruppo diper evidenziare la situazione del luogo e chiedere soluzioni urgenti

Ultime Notizie dalla rete : Degrado piazza Barcellona, la piazza di San Francesco di Paola tra degrado e abbandono 24live.it Ravenna: “interventi urgenti contro il degrado in piazza Baracca”, una petizione al Prefetto

Al via l’iniziativa promossa dai residenti. E’ possibile firmare il documento alla jeanseria Cipriani Inizia oggi una raccolta di firme contro il degrado di piazza Baracca. La petizione, indirizzata a ...

Via Albergotti, parco nel degrado: la denuncia della Lega

“L’area giochi ‘Pierluigi De Paola’ di via Albergotti, adiacente al parco del Pineto, ‘era una volta’ un gioiello in cui anziani, famiglie e bambini convivevano e socializzavano. Era una volta, perché ...

