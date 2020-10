Decreto Ristori: stop contributi per aziende che non chiedono cig (Di venerdì 30 ottobre 2020) Oltre al prolungamento della cassa integrazione per le aziende che ne abbiano necessità, il Decreto Ristori prevede anche sconti e stop contributivi per le imprese. Esonero contibutivo se non c’è cig Per le aziende che non usufruiscono della cassa integrazione, si ripropone la misura del Dl Agosto, ma con una durata di quattro settimane. Spetta “ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti” di nuova cig previsti dal Decreto Ristori (sono sei settimane di nuova cassa, da utilizzare fra metà novembre e fine gennaio). E’ riconosciuto “per un periodo massimo di quattro settimane (che si sommano a quelle eventualmente già ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) Oltre al prolungamento della cassa integrazione per leche ne abbiano necessità, ilprevede anche sconti evi per le imprese. Esonero contibutivo se non c’è cig Per leche non usufruiscono della cassa integrazione, si ripropone la misura del Dl Agosto, ma con una durata di quattro settimane. Spetta “ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non rii trattamenti” di nuova cig previsti dal(sono sei settimane di nuova cassa, da utilizzare fra metà novembre e fine gennaio). E’ riconosciuto “per un periodo massimo di quattro settimane (che si sommano a quelle eventualmente già ...

