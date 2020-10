Decreto ristori, Confartigianato lancia l'allarme. «Troppo poche le imprese coinvolte» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Approdato in Gazzetta Ufficiale il Decreto ristori, contenente ulteriori misure la tutelare della salute e per sostenere i settori produttivi colpiti dall'emergenza Covid. «Siamo molto preoccupati», afferma ... Leggi su venetoeconomia (Di venerdì 30 ottobre 2020) Approdato in Gazzetta Ufficiale il, contenente ulteriori misure la tutelare della salute e per sostenere i settori produttivi colpiti dall'emergenza Covid. «Siamo molto preoccupati», afferma ...

borghi_claudio : Tornato in Commissione Bilancio. Le manovre sono semplicemente togliere da una tasca e mettere nell'altra. Non solo… - Capezzone : Su @atlanticomag Ettore Lombardi sul decreto #ristori: un’elemosina nella sostanza (ci saranno chiusure a raffica),… - ilfoglio_it : [VIDEO] Il leader della Lega Matteo Salvini si presenta alla protesta dei ristoratori e critica il decreto ristori.… - vigilanzapo : News: Il Decreto Ristori non contempla i codici ateco della sicurezza privata - MonitorImmobili : Decreto Ristori: quello che manca per la proprietà immobiliare -