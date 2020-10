Decreto Ristori: come funziona il nuovo contributo per le attività in crisi (Di venerdì 30 ottobre 2020) È stato pubblicato lo scorso 28 ottobre in Gazzetta Ufficiale il DL 137/2020, cd Decreto Ristori, che prevede un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici direttamente compromessi dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e strettamente individuati attraverso i codici ATECO elencati nell’allegato 1 del Decreto. A quanto ammonterà il ristoro a fondo perduto? Con la finalità di procedere ad una rapida erogazione delle somme spettanti ai contribuenti beneficiari, il DL 137/2020 ha voluto mantenere quale parametro di base per il conteggio quanto già riconosciuto con il contributo a fondo perduto previsto dal precedente Decreto “Rilancio” (DL 34/2020), riconoscendo lo stesso importo del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) È stato pubblicato lo scorso 28 ottobre in Gazzetta Ufficiale il DL 137/2020, cd, che prevede una fondo perduto al fine di sostenere gli operatori dei settori economici direttamente compromessi dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e strettamente individuati attraverso i codici ATECO elencati nell’allegato 1 del. A quanto ammonterà il ristoro a fondo perduto? Con la finalità di procedere ad una rapida erogazione delle somme spettanti ai contribuenti beneficiari, il DL 137/2020 ha voluto mantenere quale parametro di base per il conteggio quanto già riconosciuto con ila fondo perduto previsto dal precedente“Rilancio” (DL 34/2020), riconoscendo lo stesso importo del ...

