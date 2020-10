Decreto ristori, come calcolare il rimborso a fondo perduto (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chi ha già ottenuto il contributo per il Decreto Rilancio non dovrà presentare una nuova domanda per il Decreto ristori. Ammesse al contributo anche le attività che superano i 5 milioni di reddito. Sta per partire il più atteso tra i provvedimenti assunti dal Governo in queste ultime settimane. Stiamo parlando ovviamente del Decreto ristori, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 30 ottobre 2020) Chi ha già ottenuto il contributo per ilRilancio non dovrà presentare una nuova domanda per il. Ammesse al contributo anche le attività che superano i 5 milioni di reddito. Sta per partire il più atteso tra i provvedimenti assunti dal Governo in queste ultime settimane. Stiamo parlando ovviamente del, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

borghi_claudio : Tornato in Commissione Bilancio. Le manovre sono semplicemente togliere da una tasca e mettere nell'altra. Non solo… - Capezzone : Su @atlanticomag Ettore Lombardi sul decreto #ristori: un’elemosina nella sostanza (ci saranno chiusure a raffica),… - ilfoglio_it : [VIDEO] Il leader della Lega Matteo Salvini si presenta alla protesta dei ristoratori e critica il decreto ristori.… - CsvCrotone : Preoccupazione del presidente Lucia Sacco per l’esclusione del #TS dal Decreto Ristori - idealista_it : Novità per lo smart working nel decreto Ristori -