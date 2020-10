Decreto Ristori, 2.941 euro per bar e 4.050 euro per palestre: ecco tutti gli aiuti (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma " Aumentano gli aiuti per bar, palestre e non solo. ecco cosa prevede il Decreto Ristori per l'emergenza coronavirus in Italia entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I bar in media riceveranno un ristoro di circa 2.941 euro, ma potranno rimanere aperti fino alle 18. Per un cinema, invece, l'importo raddoppierà rispetto a quello richiesto in ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma " Aumentano gliper bar,e non solo.cosa prevede ilper l'emergenza coronavirus in Italia entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I bar in media riceveranno un ristoro di circa 2.941, ma potranno rimanere aperti fino alle 18. Per un cinema, invece, l'importo raddoppierà rispetto a quello richiesto in ...

