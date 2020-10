Decreto Ristori: 1000 euro anche a Incaricati alle Vendite (Di venerdì 30 ottobre 2020) AVEDISCO: il Decreto Ristori in vigore dal 29 ottobre include anche la categoria degli Incaricati alle Vendite che potrà, così, usufruire dell’indennità di €1.000 AVEDISCO, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori, fa sapere che il “Decreto Ristori” – Decreto legge del 28 ottobre 2020 n. 137- in vigore dal 29 ottobre, include anche la categoria degli Incaricati alle… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 30 ottobre 2020) AVEDISCO: ilin vigore dal 29 ottobre includela categoria degliche potrà, così, usufruire dell’indennità di &;1.000 AVEDISCO, AssociazioneDirette Servizio Consumatori, fa sapere che il “” –legge del 28 ottobre 2020 n. 137- in vigore dal 29 ottobre, includela categoria degli… L'articolo Corriere Nazionale.

borghi_claudio : Tornato in Commissione Bilancio. Le manovre sono semplicemente togliere da una tasca e mettere nell'altra. Non solo… - Capezzone : Su @atlanticomag Ettore Lombardi sul decreto #ristori: un’elemosina nella sostanza (ci saranno chiusure a raffica),… - ilfoglio_it : [VIDEO] Il leader della Lega Matteo Salvini si presenta alla protesta dei ristoratori e critica il decreto ristori.… - CorrNazionale : AVEDISCO: il Decreto Ristori in vigore dal 29 ottobre include anche la categoria degli Incaricati alle Vendite che… - AntennaEuropeGe : RT @MISE_GOV: #DecretoRistori: Previsti nuovi indennizzi a fondo perduto fino al 400%, #credito d'imposta per gli affitti commerciali e can… -