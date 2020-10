De Luca sfotte madre e figlia: bambina OGM, beve latte al plutonio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l'ordinanza con cui chiude scuole e asili nido a partire da lunedì nel tentativo di arginare la corsa del Covid-19 che oggi in Campania ha fatto registrare 3.186 nuovi positivi su 18.656 tamponi effettuati, 83 in più di giovedì anche se con 921 tamponi in più. La seconda ondata di Coronavirus è più grave della prima nella regione del Sud: a ottobre sono stati registrati 39.330 tamponi positivi, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. A proposito della chiusura delle scuole, De Luca ha ironizzato: "Abbiamo l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola. È l'unica bambina che dà anche la motivazione. Mi manca la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha firmato l'ordinanza con cui chiude scuole e asili nido a partire da lunedì nel tentativo di arginare la corsa del Covid-19 che oggi in Campania ha fatto registrare 3.186 nuovi positivi su 18.656 tamponi effettuati, 83 in più di giovedì anche se con 921 tamponi in più. La seconda ondata di Coronavirus è più grave della prima nella regione del Sud: a ottobre sono stati registrati 39.330 tamponi positivi, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. A proposito della chiusura delle scuole, Deha ironizzato: "Abbiamo l'unicad'Italia che piange per andare a scuola. È l'unicache dà anche la motivazione. Mi manca la ...

tempoweb : Incredibile #DeLuca, sfotte madre e figlia: bambina OGM, beve latte al plutonio VIDEO @giadinagrisu #scuola… - LucienVangon : RT @lorenzobandera: #DeLuca in due minuti scarica le sue responsabilità sulla #scuola, sfotte una '#mammina' che tiene all'educazione dei f… - gigilorenz : RT @lorenzobandera: #DeLuca in due minuti scarica le sue responsabilità sulla #scuola, sfotte una '#mammina' che tiene all'educazione dei f… - lorenzobandera : #DeLuca in due minuti scarica le sue responsabilità sulla #scuola, sfotte una '#mammina' che tiene all'educazione d… - piuttostomale : non vedo la persona che aspetto di vedere da settimane per un esito del tampone in ritardo e mi tocca vedere il vid… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca sfotte De Luca sfotte madre e figlia: bambina OGM, beve latte al plutonio Il Tempo De Luca sfotte madre e figlia: bambina OGM, beve latte al plutonio

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l'ordinanza con cui chiude scuole e asili nido a partire da lunedì nel tentativo di arginare la corsa del Covid-19 che oggi in ...

salvini lega segreteria

... il responsabile organizzativo Roberto Calderoli mentre entra ufficialmente il responsabile social-comunicazione della Lega, il 'guru' di Salvini Luca Morisi. Nella segreteria figurano poi i ... ..

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato l'ordinanza con cui chiude scuole e asili nido a partire da lunedì nel tentativo di arginare la corsa del Covid-19 che oggi in ...... il responsabile organizzativo Roberto Calderoli mentre entra ufficialmente il responsabile social-comunicazione della Lega, il 'guru' di Salvini Luca Morisi. Nella segreteria figurano poi i ... ..