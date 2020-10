De Luca racconta dell’unica bambina al mondo che vuole andare a scuola «cresciuta con latte al plutonio» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vincenzo De Luca ha annunciato, nella tradizionale conferenza stampa del venerdì, la chiusura di tutte le scuole in Campania, anche delle primarie e delle scuole dell’infanzia. Una decisione che esclude pochissimi studenti, tra questi i ragazzi che hanno bisogno del sostegno e gli studenti del primo anno di università con attività di verifica già programmate, dall’ingresso nelle aule della Regione Campania. La scelta, già nei giorni scorsi per gli altri cicli scolastici, era stata molto contestata dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ma Vincenzo De Luca ha voluto difenderla, raccontando anche un aneddoto particolare. LEGGI ANCHE > De Luca ha chiuso anche le scuole d’infanzia e le primarie De Luca e il latte al ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vincenzo Deha annunciato, nella tradizionale conferenza stampa del venerdì, la chiusura di tutte le scuole in Campania, anche delle primarie e delle scuole dell’infanzia. Una decisione che esclude pochissimi studenti, tra questi i ragazzi che hanno bisogno del sostegno e gli studenti del primo anno di università con attività di verifica già programmate, dall’ingresso nelle aule della Regione Campania. La scelta, già nei giorni scorsi per gli altri cicli scolastici, era stata molto contestata dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ma Vincenzo Deha voluto difenderla,ndo anche un aneddoto particolare. LEGGI ANCHE > Deha chiuso anche le scuole d’infanzia e le primarie Dee ilal ...

Ultime Notizie dalla rete : Luca racconta De Luca e il latte al plutonio per la bambina che vuole andare a scuola Giornalettismo.com Campania, Covid. Gruppo Caldoro:”In un video le bugie e gli annunci di De Luca”

Napoli, 30 Ottobre – “Da De Luca solo bugie e promesse. Ha sottovaluto il problema e raccontato di soluzioni che non esistono”. Così sui social il Gruppo Caldoro che rilancia un video con “alcuni ...

“We Are Who We Are” questa sera su Sky Atlantic e Now Tv

Ultimo appuntamento con la serie targata Sky-HBO e firmata dal candidato agli Oscar Luca Guadagnino, che negli otto episodi della serie – tutti disponibili on demand su Sky e in streaming su Now Tv – ...

