De Luca: “La bambina OGM che vuole andare a scuola” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, se la prende con le mamme che hanno lamentato la decisione regionale di chiudere le scuole. A suo dire chi lamenta bambini delusi per la chiusura avrebbe dei figli “OGM“, cresciuti “con latte dal plutonio“, ammesso esistano: “L’unica bambina al mondo che dà pure la motivazione? Perché voglio imparare a scrivere…“ De Luca: “La bambina OGM che vuole andare a scuola” Blogo.it. Leggi su blogo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De, se la prende con le mamme che hanno lamentato la decisione regionale di chiudere le scuole. A suo dire chi lamenta bambini delusi per la chiusura avrebbe dei figli “OGM“, cresciuti “con latte dal plutonio“, ammesso esistano: “L’unicaal mondo che dà pure la motivazione? Perché voglio imparare a scrivere…“ De: “LaOGM chea scuola” Blogo.it.

enpaonlus : Ogni giorno sosteniamo un appello per aiutare una creatura a trovare la sua casa. Oggi auguriamo #buonafortuna al p… - fattoquotidiano : De Luca e la mamma contraria allo stop delle scuole: ‘Ha l’unica bambina al mondo che vuole andare. Sarà ogm, cresc… - TNannicini : Più scuole, meno cabaret. Le bambine (e i bambini) che vogliono andare a scuola non sono OGM ma il nostro futuro mi… - creTania_ : A nome di tutte quelle bambine a cui la scuola è sempre piaciuta, a nome di tutte quelle bambine che hanno sempre a… - ZetaInes : RT @gaiamagenis: Dai De Luca facevi ridere la prima volta, ora sei solo uno stronzo che non ha fatto un cazzo in tutti questi mesi e ti per… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “La Serena Wines lancia Soé, le bollicine in rosa del prosecco doc Fortune Italia