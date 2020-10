De Luca: “Il governo perde tempo”. Poi l’attacco alla ministra Azzolina: “Ripete a pappagallo frasi fatte” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus, la conferenza stampa di De Luca: “Il governo perde tempo e non aiuta le categorie”. NAPOLI – Nuova conferenza stampa show di Vincenzo De Luca. Il presidente della Regione Campania, come riportato da La Repubblica, è ritornato ad attaccare duramente la maggioranza: “L’esecutivo sottovaluta la pandemia. perde tempo prezioso e fa accumulare migliaia di contagi, che portano al collasso il sistema ospedaliero. Non ha preparato un piano di aiuti economici alle categorie …. Nessuno si permetta di adottare mezze misure per il lockdown. No a chiusure localizzate, servono misure di carattere nazionale …. L’esecutivo non ha predisposto un piano nazionale per la sicurezza e il rispetto delle ordinanze“. De Luca ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus, la conferenza stampa di De: “Iltempo e non aiuta le categorie”. NAPOLI – Nuova conferenza stampa show di Vincenzo De. Il presidente della Regione Campania, come riportato da La Repubblica, è ritornato ad attaccare duramente la maggioranza: “L’esecutivo sottovaluta la pandemia.tempo prezioso e fa accumulare migliaia di contagi, che portano al collasso il sistema ospedaliero. Non ha preparato un piano di aiuti economici alle categorie …. Nessuno si permetta di adottare mezze misure per il lockdown. No a chiusure localizzate, servono misure di carattere nazionale …. L’esecutivo non ha predisposto un piano nazionale per la sicurezza e il rispetto delle ordinanze“. De...

borghi_claudio : @lameduck1960 Scusa Barbara, abbiamo appena votato. Devo ricordare come è andata? Lanciafiamme De Luca? Pd che vinc… - enpaonlus : “Ci hanno rubato il cagnolino, chi può ci aiuti” - mattiafeltri : Luca Ricolfi: 'Il lockdown è la via maestra per evitare la caduta del Pil' - costvol6 : non facevi ridere nemmeno a marzo, direi che è ora di ripigliarsi un po’ de luca perché il cazzo l’hai rotto tutto - PlanetaUniversi : @ferrazza Mi auguro sia un un fake, questo video, altrimenti il signor De Luca sarebbe un grave irresponsabile -

Ultime Notizie dalla rete : Luca “Il Serena Wines lancia Soé, le bollicine in rosa del prosecco doc Fortune Italia