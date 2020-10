De Luca e la mamma contraria allo stop delle scuole | ‘Ha l’unica bambina al mondo che vuole andare Sarà ogm | cresciuta con latte al plutonio’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Duro attacco del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, aldei social e a una parte dell’informazione per il racconto, a suo dire non corretto, della situazione nel territorio che amministra. Durante la consueta diretta informativa su Facebook, il politico si sofferma sulla chiusurae su una intervista televisiva alladi una: “Io in queste settimane non ho incontrato neanche unache, di fronte ai dati del contagio, avesse dichiarato la sua disponibilità a portare i propri figli a scuola comunque. E tuttavia mi capita di vedere un’intervista a una mammina con una bella mascherina di tendenza e con gli occhi ridenti e fuggitivi”. Decontinua col suo noto registro ...