De Luca attacca pure le mamme | «I media intervistano l’unica bimba che piange perché vuole andare a scuola» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (30 ottobre)Vincenzo Detorna a rivendicare la scelta di chiudere le scuole in Campania, provvedimento che dal 2 novembre verrà esteso anche agli asili. Dopodichéi giornalisti con parole che suscitano indignazione, soprattutto tra le donne lavoratrici della sua stessa regione. Il governatore del Pd, infatti, come sempre in versione “sceriffo”, ha detto testualmente: «Mi è capitato di ascoltare interviste a qualche mamma. Io non ne ho incontrata nemmeno una che davanti ai dati del contagio avesse dato disponibilità a portare i bambini acomunque. E tuttavia mi capita di vedere l’intervista a una mammina. Mascherina di tendenza, gli occhi ridenti e fuggitivi… Il giornalista chiede: “Lei cosa dice della ...