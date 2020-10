De Luca Attacca Azzolina | Dice di Riaprire Le Scuole | Ripete a Pappagallo Frasi Fatte

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De, si scaglia duramente contro la Ministra dell’Istruzione. “dile. Ma come si fa ale? I ragazzi anche più piccoli sono veicoli di contagio” afferma De. Poi critica le manovre del Governo: “Sottovaluta la gravità dell’epidemia, …

De Luca in diretta su Instagram critica le mamme che protestano contro la chiusura delle scuole, il presidente della Campania attacca poi la Azzolina Vincenzo De Luca come ogni settimana ha fatto una ...Coronavirus, la conferenza stampa di De Luca: "Il Governo perde tempo e non aiuta le categorie". Le parole del governatore.