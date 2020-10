Dayane Mello: chi è, anni, Instagram, carriera, vita privata, figlia, Grande Fratello Vip (Di venerdì 30 ottobre 2020) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 30 ottobre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente Dayane Mello. Conosciamola meglio… Dayane Mello: chi è, anni, carriera Dayane Mello è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia. Dayane è stata notata all’età di 16 anni da un talent scout nella sua città natale: dopo aver vinto un concorso di bellezza, si è trasferita in Cile, dove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 ottobre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 30 ottobre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sulla concorrente. Conosciamola meglio…: chi è,è nata a Joinville il 27 febbraio del 1989. E’ una modella brasiliana e dal 2014 è attiva prevalentemente in Italia.è stata notata all’età di 16da un talent scout nella sua città natale: dopo aver vinto un concorso di bellezza, si è trasferita in Cile, dove ...

Leonol1910 : LA AMO. LA STRA AMO. TI AMO DAYANE CRISTINA MELLO,SPOSAMI. #GFVIP - DavideCoppola16 : RT @_heysestra: Dayane: “Per me chiedere il permesso al fidanzato per poter uscire con un’amica non esiste, lo mando già affanculo, non ho… - Mikela_02 : RT @_heysestra: Dayane: “Per me chiedere il permesso al fidanzato per poter uscire con un’amica non esiste, lo mando già affanculo, non ho… - hznll28 : RT @_heysestra: Dayane: “Per me chiedere il permesso al fidanzato per poter uscire con un’amica non esiste, lo mando già affanculo, non ho… - 17Zanni : RT @_heysestra: Dayane: “Per me chiedere il permesso al fidanzato per poter uscire con un’amica non esiste, lo mando già affanculo, non ho… -