Daltonismo e bambini | come scoprire la malattia e come seguirla

Leggi su chedonna

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Ilneipuò manifestarsi anche nei prismi anni di età: un problema della vista che non compromette le capacità generali, ma è meglio sapereseguirlonei? Esiste, almeno per il 5% di loro e in particolare i maschi, anche se non tutti lo riconoscono. Un problema della vista che non … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it