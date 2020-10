Dalot | giù il cappello Il Milan ha trovato una bella scheggia

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Certo, l’avversario non era di quelli che fanno tremare le vene, con tutto il rispetto che si deve allo Sparta Praga. Ma José Diogo, con la freschezza e la potenza dei suoi vent’anni, ha mostrato di essere un signor interprete di fascia. Ha giocato a sinistra e non a destra, un altro punto a suo favore, per consentire a Theo Hernandez di rifiatare. Ha smazzato un assist da urlo – con trivela alla Quaresma – per accendere Leao, non contento hatempo e modo per siglare il primo gol in rossonero. Ilhaun tesoro, molto più di un’alternativa,ha confermato tutte le sue qualità, le stesse che avevano stregato Mourinho. Un neo? Quello che sia arrivato in prestito secco, semplicemente perché il Manchester United crede e ...