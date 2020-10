Dall’Inps prestazioni Covid a 14,2 milioni di italiani. L’Istituto guidato da Tridico ha erogato la Cig a 6,5 milioni di lavoratori (Di venerdì 30 ottobre 2020) A fronte delle polemiche sui ritardi con cui sono stati erogati gli aiuti alle persone e alle categorie in difficoltà per via della pandemia il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, (e soprattutto il governo) può ritenersi soddisfatto dei numeri contenuti nel Rapporto annuale dell’Istituto. Le misure economiche introdotte dal governo, ha detto Tridico, “hanno svolto un’importante azione compensativa, riducendo la perdita di reddito netta del 55% a livello aggregato rispetto allo scenario controfattuale di assenza di intervento”. Ed evitando che circa 302 mila persone finissero a rischio di povertà. Le misure hanno riguardato 14,26 milioni di persone per una spesa di 26,19 miliardi. In particolare da marzo a settembre 2020, dati alla mano, si registrano: oltre 4,1 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020) A fronte delle polemiche sui ritardi con cui sono stati erogati gli aiuti alle persone e alle categorie in difficoltà per via della pandemia il presidente dell’Inps, Pasquale, (e soprattutto il governo) può ritenersi soddisfatto dei numeri contenuti nel Rapporto annuale dell’Istituto. Le misure economiche introdotte dal governo, ha detto, “hanno svolto un’importante azione compensativa, riducendo la perdita di reddito netta del 55% a livello aggregato rispetto allo scenario controfattuale di assenza di intervento”. Ed evitando che circa 302 mila persone finissero a rischio di povertà. Le misure hanno riguardato 14,26di persone per una spesa di 26,19 miliardi. In particolare da marzo a settembre 2020, dati alla mano, si registrano: oltre 4,1 ...

