Dalla parte delle ispettrici e ispettori del lavoro: politiche attive anche per loro (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono solo 6.046 in tutta Italia, più forse 1000 nel 2021 (dati di fine 2019 , senza le uscite avvenute recentemente dal lavoro per quota 100) suddivisi in ispettori del lavoro, dell’Inps, Inail. Nato nel 2017 per razionalizzare la galassia degli ispettori, divisi tra Inps, Inail e ministero, l’Inl Ispettorato nazionale lavoro, doveva diventare l’agenzia unica per le ispezioni. Ha raccolto gli ispettori delle direzioni territoriali del lavoro e doveva servire da punto centrale di coordinamento per tutti gli ispettori di Inps e Inail. Un ulteriore elemento di criticità, che ha anche determinato un’emorragia di personale ispettivo nel corso degli ultimi anni, è lo ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sono solo 6.046 in tutta Italia, più forse 1000 nel 2021 (dati di fine 2019 , senza le uscite avvenute recentemente dalper quota 100) suddivisi indel, dell’Inps, Inail. Nato nel 2017 per razionalizzare la galassia degli, divisi tra Inps, Inail e ministero, l’Inl Ispettorato nazionale, doveva diventare l’agenzia unica per le ispezioni. Ha raccolto glidirezioni territoriali dele doveva servire da punto centrale di coordinamento per tutti glidi Inps e Inail. Un ulteriore elemento di criticità, che hadeterminato un’emorragia di personale ispettivo nel corso degli ultimi anni, è lo ...

gennaromigliore : La lotta al terrorismo è troppo seria per dar seguito allo squallore di #Salvini e della sua propaganda che non si… - gennaromigliore : Senza se e senza ma dalla parte del popolo francese e del presidente Macron, che sta coraggiosamente difendendo lib… - LauraGaravini : I commercianti onesti sono dalla parte opposta ai violenti che hanno incendiato le piazze italiane. È il momento di… - Izayaswaifu : @cielwho @weabooalexa Grazie Erika per essere sempre dalla mia parte più o meno - Babi0990 : Il terremoto. Parte dalla terra ed arriva a scuoterti nel profondo del cuore ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla parte Dalla parte di Charlie Hebdo. Difenderlo è decisivo per l'Europa L'HuffPost PIL, rimbalzo estivo supera attese e "salva" stime NaDEF

(Teleborsa) - E' ragionevole ritenere che maggiore sarà la durata della crisi pandemica, maggiore sarà il rischio di danni più profondi al tessuto economico e sociale del Paese, ...

Da Giani a Nardella, i commenti al Nue 112

Il presidente della Regione: "Aiuto in più nell'era Covid". Il sindaco di Firenze: "Risposta ai cittadini". Il direttore Lubrani: "Gestione laica delle chiamate" ...

(Teleborsa) - E' ragionevole ritenere che maggiore sarà la durata della crisi pandemica, maggiore sarà il rischio di danni più profondi al tessuto economico e sociale del Paese, ...Il presidente della Regione: "Aiuto in più nell'era Covid". Il sindaco di Firenze: "Risposta ai cittadini". Il direttore Lubrani: "Gestione laica delle chiamate" ...