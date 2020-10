Crotone e Atalanta, saltano le conferenze degli allenatori per casi di coronavirus in squadra (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ci si aspettava di sentire mister Giovanni Stroppa e mister Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara tra Crotone e Atalanta in programma domani alle 15.00 per la sesta giornata di Serie A. Invece, causa coronavirus, entrambe le conferenze stampa degli allenatori sono saltate.Crotone-Atalanta, saltano le conferenze degli allenatoricaption id="attachment 1038389" align="alignnone" width="547" Stroppa, getty images/captionCrotone-Atalanta prevista per domani sabato 31 ottobre alle 15.00 vive una vigilia molto particolare. Entrambe le squadre, infatti, hanno riscontrato alcune positività al coronavirus all'interno dello staff o ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ci si aspettava di sentire mister Giovanni Stroppa e mister Gian Piero Gasperini alla vigilia della gara train programma domani alle 15.00 per la sesta giornata di Serie A. Invece, causa, entrambe lestampasono saltate.lecaption id="attachment 1038389" align="alignnone" width="547" Stroppa, getty images/captionprevista per domani sabato 31 ottobre alle 15.00 vive una vigilia molto particolare. Entrambe le squadre, infatti, hanno riscontrato alcune positività alall'interno dello staff o ...

