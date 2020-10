Crotone-Atalanta | i convocati di Gasperini | assente per infortunio Gosens

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il tecnico dell’Gian Pieroha diramato l’elenco deiper la trasferta di, valida per la sesta giornata di Serie A 2020/2021. Tra i 23 chiamati daspicca l’assenza di Robin, ai box per un problema al polpaccio accusato nella rifinitura. Di seguito la lista completa: Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini. Difensori: Toloi, Sutalo, Palomino, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri. Centrocampisti: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic. Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Zapata, Diallo.

Atalanta_BC : Prossima tappa: Crotone! ?? Next destination: Crotone! ? ???? @SerieA - 6ª giornata ?? @FcCrotoneOff ??? Stadio Ezio S… - infoitsport : LIVE TMW - Coronavirus, tre positivi al Sassuolo. Un caso anche nell'Atalanta e al Crotone - infoitsport : Coronavirus, tre positivi al Sassuolo. Un caso all'Atalanta e al Crotone - sportface2016 : #CrotoneAtalanta, i convocati di Gasperini: assente per infortunio #Gosens - Calciomerc : #SerieA 18:22 Giocatori positivi al #COVID19 ATALANTA:#Carnesecchi CROTONE:#Dragus,#Molina VERONA:#Gunter INTER:… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Atalanta

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di Crotone, valida per la sesta giornata di Serie A 2020/2021. Tra i 23 chiamati da Gasperini spicca l ...“In Serie B non c’è una partita difficile, sono tutte difficili, dipende dall’avversario. Noi questo lo sappiamo e prepariamo ogni gara con concentrazione totale”. E’ quanto ha dichiarato Roberto Occh ...