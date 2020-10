Crotone-Atalanta | annullata la conferenza di Gasperini | positivo membro staff tecnico

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Nientestampa della vigilia in casa. A poco più di 24 ore dalla sfida in trasferta contro il, il club bergamasco ha annullato ladi Gian Pieroa seguito di un caso di positività rilevato nello. Si tratta del collaboratoreCristian Raimondi per il quale si attende l’esito del secondo tampone.