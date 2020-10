Cristina Tomasini, fidanzata Francesco Oppini: dedica di Alba Parietti (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cristina Tomasini, la fidanzata di Francesco Oppini, compie gli anni e Alba Parietti le fa una dedica speciale per il compleanno. Cristina Tomasini, la fidanzata di Francesco Oppini, compie gli anni ed oltre al messaggio ricevuto dal fidanzato che, dalla casa del Grande Fratello Vip le ha rivolto delle parole ricche d’amore, ha ricevuto anche … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 30 ottobre 2020), ladi, compie gli anni ele fa unaspeciale per il compleanno., ladi, compie gli anni ed oltre al messaggio ricevuto dal fidanzato che, dalla casa del Grande Fratello Vip le ha rivolto delle parole ricche d’amore, ha ricevuto anche … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

gossipblogit : Francesco Oppini: gli auguri alla fidanzata Cristina Tomasini (video) - elis926 : @GrandeFratello FAN = Alba Parietti e Cristina Tomasini ?? - IAmTheSun9 : RT @xthatgal: Ad Alba Parietti e Cristina Tomasini non piace questo elemento #ipaletti #gfvip - Mascia92800243 : RT @xthatgal: Ad Alba Parietti e Cristina Tomasini non piace questo elemento #ipaletti #gfvip - xthatgal : Ad Alba Parietti e Cristina Tomasini non piace questo elemento #ipaletti #gfvip -