Cristiano Ronaldo negativo al tampone dopo 19 giorni (Di venerdì 30 ottobre 2020) dopo 19 giorni, Cristiano Ronaldo guarisce dal Covid-19. Il tampone effettutato dall’attaccante juventino è risultato, infatti, negativo. A renderlo noto è la stessa società bianconera: sul proprio sito, si legge come “Cristiano Ronaldo haeffettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”. Il giocatore portoghese torna così a disposizione della squadra di Andrea Pirlo che domenica affronterà la neo promossa Spezia. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020)19guarisce dal Covid-19. Ileffettutato dall’attaccante juventino è risultato, infatti,. A renderlo noto è la stessa società bianconera: sul proprio sito, si legge come “haeffettuato il controllo con test diagnostico () per il Covid 19. L’esame ha dato esito. Il giocatore19è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”. Il giocatore portoghese torna così a disposizione della squadra di Andrea Pirlo che domenica affronterà la neo promossa Spezia.

RobertoBurioni : Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima par… - AFPespanol : #ÚLTIMAHORA Cristiano Ronaldo da negativo al coronavirus (Juventus) #AFP - forumJuventus : ?? Cristiano Ronaldo negativo al tampone per il Covid-19! ?? - ilPorrinista : @Cristiano :'PCR is bullshit' --> dopo due giorni tampone negativo. @RobertoBurioni :'In Italia il contagio è impos… - Agenpress : Il calciatore della juventus Ronaldo guarito dal coronavirus -